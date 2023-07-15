Политика провокаций официального Еревана: Никол Пашинян в роли почтальона Печкина

Автор: Акпер Гасанов

"Это я, почтальон Печкин. Принёс журнал "Мурзилка"", говорил главный герой известного советского мультфильма. Так он отвечал на вопрос галчонка : "Кто там?". Галчонок так часто задавал этот вопрос, что под конец Печкину плохо стало. Он на крылечко сел и сам стал спрашивать:" Кто там?". А галчонок в ответ: "Это я, почтальон Печкин. Принёс журнал "Мурзилка"".

К чему это я? К тому, что такого же рода диалог уже происходит между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном. Осталось понять, кто в этом тандеме является армянским почтальоном Печкиным, а кто галчонком. Судя по всему, все же Пашинян больше смахивает на Печкина.

Ибо, он добросовестно исполняет роль почтальона. То письмо Араика передаст президенту России Владимиру Путину, то попытается их связать по телефону. А сейчас, приехав в Брюссель на трехсторонние переговоры с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля, он передал последнему письмо от главы карабахских сепаратистов.

Каково было содержание этого письма догадаться не сложно. Араик, который буквально вчера взывал к российским миротворцам с какими-то нелепыми просьбами, ровно то же самое вымаливает у всех подряд, включая и Шарля Мишеля. Который, ясное дело, может прийти в замешательство от примитивных "финтов ушами" со стороны Пашиняна.

Ведь, может заметить армянскому премьер-министру глава Евросовета, Пашинян сам громогласно объявил о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы. Соответственно, Пашинян признает, что Ханкенди, в котором пока сидит Араик и его подельники, также является азербайджанской территорией. Стало быть, Арутюнян никто и звать его никак.

В таком случае, для чего нужна вся эта клоунада со стороны Пашиняна в роли почтальона Печкина, передающего Шарлю Мишелю не журнал "Мурзилка", а привет от ханкендинского галчонка? Ответ очевиден- перед нами пример неискренности официального Еревана. Руководство Армении продолжает политику мелких провокаций, явно надеясь, что им как-то удастся избежать подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Доказанная и особо не скрываемая официальным Ереваном координация действий между Пашиняном и Арутюняном говорит о том, что с армянским премьер-министром согласованы все провокации карабахских сепаратистов. Вот и сегодня, в день трехсторонней встречи в Брюсселе, незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.

Кроме того, незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, применяются радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства нашей страны. Это, кстати, уже акт терроризма.

Потому, что под угрозу ставится жизнь мирного азербайджанского населения, совершающего авиаперелеты на своей территории по маршруту Зангилан-Физули и Физули-Баку. Как бы повели себя руководители США, Франции, России или Бельгии, которая является Родиной месье Шарля Мишеля? Я уверен, что они приняли решение о силовом решении вопроса для устранения угрозы для мирного населения.

Ровно то же самое имеет право сделать и Азербайджан в Карабахском экономическом районе нашей страны, где все еще функционируют незаконные армянские вооруженные формирования. Под выводом и разоружением которых, параллельно с временным размещением российских миротворцев, подписался в ночь на 10 ноября лично Никол Пашинян. Но он не выполняет своих обязательств.

Он продолжает выделять карабахским сепаратистам средства из скудного государственного бюджета Армении. Он продолжает озвучивать необдуманные и лживые заявления в адрес официального Баку. Он продолжает политику "финтов ушами", опустившись уже до роли армянского почтальона Печкина, передающего всюду письма главы карабахских сепаратистов.

Это - не путь к миру. Это - поиск возможностей избежать подписания мирного соглашения. И отношение к таким действиям со стороны Шарля Мишеля должно быть соответствующим. При этом, Азербайджан оставляет за собой право вновь отрезвить Никола Пашиняна и карабахских сепаратистов. Когда и как это произойдет? Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже не раз доказывал, что прекрасно знает- что, как и когда нужно делать.