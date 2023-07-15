Заявление МИД России о мирном процессе вызывает разочарование

Трехстороннее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и заявление от 15 июля 2023 г., комментирующее мирный процесс, вызывают непонимание и разочарование.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, данное заявление МИД России не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и выступлениям Президента Российской Федерации Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, в том числе карабахского региона.

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