https://news.day.az/politics/1581581.html Заявление МИД России о мирном процессе вызывает разочарование - МИД Азербайджана
Заявление МИД России о мирном процессе вызывает разочарование - МИД Азербайджана
Трехстороннее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и заявление от 15 июля 2023 г., комментирующее мирный процесс, вызывают непонимание и разочарование.
Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, данное заявление МИД России не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и выступлениям Президента Российской Федерации Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, в том числе карабахского региона.
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