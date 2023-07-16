Кабмин не знает, минэкологии молчит

Автор: Лейла Таривердиева

Есть хорошая русская пословица - пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Гром для местных чиновников грянул 11 июля, и они принялись, образно выражаясь, усиленно "креститься". Да, лучше поздно, чем никогда, но куда легче не создавать проблем, чем потом решать их в авральном режиме под аккомпанемент общественного недовольства. Если бы вопросы, связанные с действиями золотодобывающей компании в Гядабее, были урегулированы своевременно, правительству в целом не пришлось бы выглядеть так неловко, развив внезапную активность вокруг решения проблемы Сеюдлю после трехнедельного молчания.

Мы уже не раз говорили об этом, но напомним еще раз. Иностранная компания, занимающаяся золотодобычей на месторождении вблизи села Сеюдлю, пренебрегла экологическими нормами и проявила самоуправство. При этом был не только нанесен ущерб окружающей среде, но и нарушены права местных жителей. Соответствующие ведомства не придали значения возмущению граждан, не обратили внимания на жалобы по поводу возникших экологических проблем, угрожающих здоровью людей. Проблемной ситуацией воспользовались провокаторы, и 20 июня в Сеюдлю произошел нелицеприятный инцидент. По указанию главы государства правительством была создана комиссия, которая, впрочем, очень быстро исчезла из поля зрения общественности.

На совещании по итогам полугодия 11 июля Президент Ильхам Алиев устроил чиновникам разнос. Глава государства три недели ждал исполнения своих указаний и доклада о результатах, но так и не дождался. Зато пугающе (для чиновников) спокойный тон, которым производил разнос Президент, заставил правительство развернуть бурную деятельность.

Уже на следующий день председатель комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сеюдлю, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев выступил на брифинге и обрушился с критикой на добывающих золото в Гядабее иностранцев. Если операционная компания не проведет необходимые работы в селе Сеюдлю Гядабейского района Азербайджана, будут предприняты более жесткие шаги в отношении распределения долей, заявил он. Министр подтвердил слова главы государства о том, что создание искусственного озера для токсичных веществ возле реки не было согласовано с соответствующими органами. Более того, оказывается, не было единого плана по созданию системы мониторинга и контроля, не были приняты важные меры по минимизации воздействия цианидов и других тяжелых металлов, а также устранению запаха в окружающей среде. Вокруг озера не установлены необходимые барьеры. И так далее.

Список нарушений длинный. И, как выясняется, они продолжаются уже не один год. На заседании комиссии, состоявшемся 13 июля, премьер-министр Али Асадов заявил, что МЭПР не проводило мониторинг на территории деятельности компании аж с 2018 года. Одним словом, не выполнило надлежащим образом относящиеся к его полномочиям функции государственного контроля. То есть мы отмечаем своеобразный юбилей - пять лет как иностранная компания творит в Гядабее все что вздумается. И творила бы и дальше, если бы из-за инцидента в Сеюдлю проблема не вышла бы наружу и о ней не узнал бы Президент страны. Чем бы это все закончилось? Отравлением реки, нарушением экологического равновесия, проблемами для здоровья населения и взрывом недовольства общественности. Провокаторы провокаторами, но, как заявил на совещании 11 июля сам глава государства, у случившегося была причина.

Самый главный вопрос, который всегда в таких ситуациях более всего задают в обществе: почему молчало экологическое ведомство и правительство. Глава МЭПР очень сердито раскритиковал на заседании комиссии иностранцев-нарушителей, премьер Али Асадов не менее сердито поругал самого Мухтара Бабаева. У объектов критики обнаружилась масса недостатков в работе. Одни занимались самоуправством, другой не досмотрел. Еще раз повторим - продолжалось это пять лет. И правительство оказывается в пикантной ситуации при обоих вариантах ответа на вопрос, почему так долго ничего не предпринималось. Если не знало, что творится, это жирный минус для Кабинета министров. Правительство может не знать о мелочах, но оставлять без контроля деятельность иностранной компании, добывающей золото в твоей стране, это, мягко говоря, странно. МЭПР обязано знать обо всем, что происходит на контрактных площадях. Международные контракты это не только дивиденды, это еще и дополнительные проблемы на свою голову. Азербайджан - небольшая по территории страна с чрезвычайно богатыми недрами. Если думать только о дивидендах, то этот прекрасный и всесторонне одаренный богом клочок земли превратится в пустыню.

Просто с ума сойти можно, сколько всего вдруг обнаружилось. Как следует из сообщения пресс-службы Кабмина, оказывается, в различные годы на хранилище отходов трижды без согласования с органами исполнительной власти велись строительные работы, не проводилась экспертиза проектных документов по строительству хранилища для жидких отходов, не была проведена оценка устойчивости дамбы, перед компанией не были выдвинуты какие-либо требования, связанные с повышением эксплуатационных возможностей хранилища для отходов, не была определена санитарно-охранная зона труб, по которым транспортируются сточные воды, не возведены ограничительные заграждения, вдоль трубопровода и на участке сброса отходов не установлены информационные и запрещающие указатели и др. И Минэкологии обо всем этом не знало?

Если же знало, но ничего не предпринимало, это двойное преступление. Процитируем Президента Ильхама Алиева: "Кто им разрешил? Видимо, они либо сговорились с министерством экологии и природных ресурсов, либо сделали это самостоятельно о. Поэтому это дело требует тщательного расследования. Прокуратуре и другим соответствующим ведомствам даны все необходимые поручения. Узнав об этом, я позвонил премьер-министру и поручил ему обязательно создать комиссию и отправить их на место происшествия. Хорошо, это должен был сказать я?! А министр экологии не знал, что должен сам туда поехать?! Я сказал, поезжайте туда, поговорите на месте с людьми, возьмите пробы воздуха и земли, привлеките международных экспертов. Поскольку министерство само стало причиной этого инцидента, возможно, оно постарается замять это дело. Поэтому пусть эксперты дадут оценки: в какой степени эксплуатация данных месторождений вредит здоровью людей, природе или не вредит? Ответа на сегодняшний день нет".

То же касается и руководства Кабинета министров. Премьер-министр после разноса на совещании по итогам полугодия, переводит все стрелки на МЭПР. Но может ли Кабмин самоустраниться от решения таких вопросов? Еще раз повторим - на территории страны иностранная компания добывает золото. Вслушайтесь в эти слова. Иностранцы добывают золото в вашей стране, а вы даже не интересуетесь, как они это делают. Правительство только после слов Президента вспомнило, что министерство экологии не интересуется ситуацией на гядабейском руднике уже пять лет? Если руководство Кабмина было в курсе, но ничего не предпринимало, не скорректировало работу МЭПР, оно тоже ответственно за происходящее. Если же оно ни о чем не знало... Ну, тогда вообще непонятно, для чего Азербайджану правительство, если все приходится решать и разруливать главе государства.

После совещания 11 июля правительство узрело таки опасность, возникшую для природы и здоровья людей в Сеюдлю и приняло решение о временном прекращении деятельности компании. Деятельность компании, как грозно предупредил Али Асадов, в зависимости от результатов оценки, которую проведут зарубежные специалисты.

Наверное, даже хорошо, что случился инцидент в Сеюдлю, потому что о происходящем в Гядабее узнал Президент и проблема начала решаться. В то время, как руководитель государства занят решением стратегических и судьбоносные задач, от которых зависит будущее Азербайджана и региона, ему приходится сосредотачивать внимание на вопросах, решать которые обязано правительство. Не должен Президент страны заниматься хвостохранилищем в Сеюдлю. Для этого существует Кабинет министров, соответствующее ведомство, прочие структуры. Эти люди, которым государство доверило высокие посты, должны были, не дожидаясь окрика сверху, выполнять свои обязанности. Просто честно делать свою работу. Никакого героизма и жертв это не требует. Но чего-то им всем не хватило. Чего?