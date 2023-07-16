Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии

16 июля около 02:30 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении Ведиского района, открыли огонь по позициям Азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Караагач Сядярякского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На указанных направлениях частями Азербайджанской армии были приняты ответные меры.