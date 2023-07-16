https://news.day.az/politics/1581589.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
16 июля около 02:30 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении Ведиского района, открыли огонь по позициям Азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Караагач Сядярякского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
На указанных направлениях частями Азербайджанской армии были приняты ответные меры.
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