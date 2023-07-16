«Уматывайте назад»

Переехавшие в Армению на фоне событий в Украине россияне оказались отнюдь не в дружественной обстановке. Местные жители винят русских в росте цен на товары, а в особенности - на аренду и покупку жилья.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Figaro.

"Русские, особенно айтишники, могут себе позволить платить за аренду, как в Москве или Берлине. И на этом наживаются армянские собственники. Но мы не имеем возможности жить достойно. Наша арендная плата выросла с 220 евро в месяц до 550 евро, мы первый раз переехали. Потом новые повышения. Мы три раза уже переезжали. В итоге всей семьей переселились в гараж за 150 евро в месяц", - рассказала 36-летняя медсестра Парандзем Вартанян.

Как сообщили изданию местные жители, на рынке недвижимости Еревана цены выросли в два, а то и в три раза. Часто стали попадаться объявления о сдаче квартиры "для русской семьи". Армянам это сразу напомнило постсоветские времена, когда в России их соотечественники сталкивались с обижавшими их объявлениями "Сдам жилье славянам". Молодой москвич Матвей, приехавший в Ереван в марте 2022 года, рассказал, что платил 1500 евро за аренду в Москве, а здесь платит 1700 евро за то, чтобы жить в центре города.

Как пишет французское издание, многие россияне считают Армению неким шлюзом, где они могут комфортно жить в ожидании получения визы в Европу. При этом многие местные расценивают это как неуважение.

"Они приезжают к нам, живут лучше нас, везде говорят по-русски. Иногда очень надменно себя ведут, хотя могли бы постыдиться того факта, что из-за них цены выросли в три раза. Для них это повышение - пустяк, но для нас - это просто разрушение привычной жизни", - рассказал житель Еревана Тарон.

Молодой москвич Даня признался, что не чувствует себя в Армении по-настоящему хорошо и в безопасности. Армянское общество, по его словам, более консервативно, чем российское, ему каждый день делают замечания, спрашивают, почему он так одевается, что за серьга у него в ухе, в итоге разговор часто заканчивается фразой: "Уматывай назад в свою Россию".