https://news.day.az/politics/1581798.html Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с экологическими преступлениями Армении
Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с экологическими преступлениями Армении
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила обращение в международные организации в связи с международными экологическими преступлениями, совершенными Арменией, передает Day.Az.
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