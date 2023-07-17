Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с экологическими преступлениями Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила обращение в международные организации в связи с международными экологическими преступлениями, совершенными Арменией, передает Day.Az.

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