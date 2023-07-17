Сатановский разжигает пламя этнической ненависти

Автор: Байрам Эльшадов

К сожалению, сфера политики и анализа политических событий зачастую привлекает людей некомпетентных и, говоря начистоту, откровенных шарлатанов. Связано это, по большей части, с тем, что даже самые глупые и радикальные идеи могут найти признание у части людей.

Говоря о шарлатанах, одним из примеров является ярый антиазербайджанский пропагандист Евгений Сатановский. Идеи и подход этого... специалиста весьма сомнительны, в первую очередь из-за того, что он принимает во внимание только те аргументы, которые подтверждают его предвзятую точку зрения. В свежем интервью армянским СМИ Сатановский вновь принялся за то, что он умеет лучше всего - разжигать ненависть между армянами, с одной стороны, и азербайджанцами и турками, с другой.

Сатановский затронул тему будущего взаимодействия и проживания азербайджанцев и армян на одной территории. Он заявил, что Армении необходимо спасти мирное население в Карабахе. Не забыв при этом подчеркнуть роль Шушинской декларации.

Но вот в чем ошибка суждений Сатановского. Для Баку не имеет смысла устраивать "этнические чистки" и все прочие преступления, в которых армянская пропаганда обвиняет Азербайджан. Во-первых, в Азербайджане понимают, что такой подход контрпродуктивен, так как не позволит установить мир в регионе. Во-вторых, такое поведение недопустимо в принципе. И дело даже не в том, что будут применены рычаги давления, включая санкции. Дело в том, что это аморально, неправильно и не приведет ни одну сторону к добру. Да и Сатановскому стоит задуматься о моноэтническом составе Армении и сравнить его с Азербайджаном. Может это в Армении не умеют и не приспособлены жить в мире с представителями других наций и религиозных конфессий?

Говоря по правде, весьма лицемерно читать обвинения об этнических чистках от армян. После Первой войны в Карабахе на оккупированных территориях не проживало ни одного азербайджанца. Получается ироничная ситуация - страна, устроившая этническую чистку, обвиняет другую страну в коварных планах, которых нет и в помине. А всякие Сатановские, Симоньяны и прочие пропагандисты и шарлатаны продвигают эту повестку. Что и понятно. Мир - хорошо, но как же рекламироваться и получать средства за услуги "лоббиста" интересов армян?

Еще один любопытный факт. Армяне вспоминают о том, что они не смогут жить с азербайджанцами и турками на одной земле, когда дело касается Карабаха и только. Но если это действительно так, что конечно же является ложью, то почему тысячи армян спокойно проживают в Турции, работают, ходят в церкви, женятся и растят детей?

Ответ прост - пропагандистская машина Армении должна отрабатывать свое. И псевдоинтеллектуалы-специалисты, такие как Сатановский, у которых есть только мнение, но никаких фактов, помогают ей в этом.