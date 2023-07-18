Франция не нужна Баку и Еревану в качестве посредника

Важнейшим аспектом переговоров в Брюсселе между лидерами Азербайджана и Армении является продолжение поиска путей мирного решения между двумя странами, несмотря на определенные разногласия в позиции сторон. Я оптимистично рассматриваю заявление Шарля Мишеля для прессы по итогам трехсторонней встречи, поскольку судя по нему стороны готовы идти навстречу друг другу и находятся в достаточной близости от выхода на финишную прямую в подписании мирного договора.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

При этом, подчеркнул наш собеседник, запланированные после лета встречи в Брюсселе и в испанской Гранаде говорят о существовании пунктов, которые Баку и Ереван рассматривают с противоположных позиций.

"На мой взгляд, соглашение о мире будет подписано тогда, когда договорятся два непосредственных участника переговоров. Поскольку разные посредники имеют разные интересы и они, как правило, далеко не всегда совпадают с интересами участников переговоров. Поэтому когда посредники пытаются что-то навязать сторонам переговоров, происходит затягивание мирного процесса", - пояснил бывший советник госсекретаря США.

По его словам, ни Франция, ни Германия в качестве посредников в переговорном процессе Азербайджану и Армении особо не нужны.

"Позиция Москвы, которая хочет отложить статус Карабаха на неопределенное время, вызывает возмущение. Если Баку и Еревану и могут понадобиться третьи стороны в качестве посредников в решении тех или иных вопросов, то по итоговому заявлению они должны договориться между собой напрямую", - заключил Пол Гобл.

Отметим, что 15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел трехстороннюю встречу с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В ходе трехсторонней встречи были обсуждены вопросы делимитации границ, продолжения переговоров по мирному договору, открытия транспортных коридоров, соединения Нахчывана с остальной частью Азербайджана, вывода незаконных воинских формирований с территории Азербайджана и их разоружения, а также вопросы, связанные с фактами контрабанды.

Стороны также обсудили перспективы перевозки гуманитарных грузов, предназначенных для Карабаха, со стороны Барды-Агдама, вопросы проживающих в Карабахе армян.

Абдул Керимханов