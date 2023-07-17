Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с Брюссельской встречей Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Day.Az, в заявлении отмечается, что, согласно полученной информации, на трехсторонней встрече, состоявшейся 15 июля 2023 года в Брюсселе, обсуждался вопрос безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев в свои дома.

"Включение вопроса о нашем возвращении в повестку дня переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является историческим шагом в направлении мирного решения этого вопроса в соответствии с международным правом. Это еще больше вдохновляет Общину Западного Азербайджана и каждого азербайджанца, насильственно изгнанного из Армении, на действия по реализации права на возвращение.

Община Западного Азербайджана еще раз заявляет, что безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома является не только торжеством прав человека и справедливости, но и необходимым условием установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном. В этой связи мы искренне приветствуем включение вопроса о праве и безопасности возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в рамки Брюссельского мирного процесса.

Община Западного Азербайджана параллельно с рассмотрением вопроса о возвращении в Брюссельском мирном процессе, который служит нормализации межгосударственных отношений, еще раз заявляет о готовности к прямым переговорам с правительством Армении по этому вопросу и возобновляет призыв к диалогу с правительством Армении", - говорится в заявлении.

Отметим, что 15 июля состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Помимо других вопросов также был обсужден вопрос возвращения западных азербайджанцев на свои родные земли.