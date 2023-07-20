Ереван наживается на российско-украинской войне

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как "Треугольник" Армения-Иран-Индия несет угрозу Южному Кавказу.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Российско-украинская война оказала влияние на экономическую, политическую и демографическую ситуацию в регионе и мире. В течение последних полутора лет богатые люди и чиновники в России мигрируют в разные страны, чтобы избежать призыва в армию. В то же время большой приток россиян в зарубежные страны также пошел на пользу некоторым странам. Одна из них - Армения...

Согласно информации, предоставленной некоторыми источниками, самые малообеспеченные слои населения России обращаются в Армению в крайнем случае. Это относится к людям, которые работают за зарплату и хотят зарабатывать ежедневно.

Итак, граждане России, которые едут в Ереван, ищут сначала съемное жилье, а потом работу. С одной стороны, это вызывает недовольство местного населения, а с другой стороны, стало источником дохода для определенного слоя.

Кроме того, в Армении уже появился такой сленг: "эти русские". Но почему некоторые армяне недовольны "этими русскими"?

Согласно опросу, проведенному среди местного населения, хотя многие жители Еревана не могут найти себе работу, часть вакансий занимают русские. Например, в последние месяцы россияне начали работать в сфере IT, ремонта и различных услуг в Ереване, что вызвало недовольство безработного местного населения. В то же время армяне очень недовольны тем, что русские занимают их дома. Армяне жалуются, что русские владеют и арендуют лучшие дома в Ереване. А местные жители получают с этого небольшую прибыль, сдавая своим гражданам более дешевое жилье.

Что касается спекулянтов, то здесь картина иная. Так, 36-летняя медсестра Парандзем Вартанян отмечает, что наплыв россиян в Ереван привел к росту цен на недвижимость и другие товары.

"Россияне, особенно айтишники, могут позволить себе платить за аренду, как в Москве или Берлине. И на этом наживаются армянские собственники. Но у нас нет возможности жить достойно. Наша арендная плата выросла с 220 евро в месяц до 550 евро, мы первый раз переехали. Потом новые повышения. Мы три раза переезжали, в итоге оказались на улице", - рассказала Вартанян.

Как рассказали изданию местные жители, цены на рынке недвижимости Еревана выросли вдвое, а то и втрое. Часто стали попадаться объявления о сдаче квартиры "для русской семьи". Это сразу напомнило армянам о постсоветских временах, когда в России их соотечественники сталкивались с оскорбляющими их объявлениями "жилье сдается только славянам".

Молодой москвич Матвей, приехавший в Ереван в марте 2022 года, рассказал, что платил 1500 евро за аренду в Москве, а здесь за проживание в центре города он платит 1700 евро.

В настоящее время, в условиях повсеместной безработицы в Армении, создание такой возможности для местных жителей подобно манне небесной, ниспосланной с небес народу Израиля. Во время опроса среди армян нашлись даже те, кто хотел продолжения российско-украинской войны. Они отмечают, что после карабахской войны ситуация в Армении значительно накалилась. В стране не осталось населения, много молодых погибли на войне, а остальные бежали из страны разными путями.

Получить прибыль в Армении сегодня - это чудо. По этой причине, хотя Армения и празднует приезд русских в страну как великий успех, с другой стороны, они считают себя униженными.

"Они приезжают к нам, живут лучше нас, везде говорят по-русски. Иногда они ведут себя очень высокомерно, хотя им может быть стыдно за то, что из-за них цены выросли втрое. Для них эта пропаганда - ничто, а для нас - просто разрушение привычной жизни", - заявил французским СМИ житель Еревана по имени Тарон.

Кроме того, в СМИ были опубликованы мнения многих россиян, переехавших в Ереван. По их общему мнению, Армения для них - крайняя мера. В противном случае жить в Армении крайне рискованно.

Русская иммигрантка отмечает, что армяне более консервативны и криминально настроены, чем русские. Например, русская женщина, проживающая в Ереване, говорит, что очень беспокоится, гуляя среди местных жителей. Потому что общество уделяет большое внимание ее одежде и дорогим украшениям, которые она носит, а в некоторых случаях ей даже задают вопросы о ее доходах. И, наконец, разговор заканчивается так: "Возвращайся в свою Россию!".