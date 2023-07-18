Ходжалы и Сребреница: как нерешительность политиков погубила поколения

Автор: Эмин Севдималиев

Прошло уже 28 лет со дня геноцида в Сребренице, пострясшего Европу и весь мир. Более 8 тысяч боснийских мусульман стали жертвами армии под командованием генерала Ратко Младича. События в Сребренице до сих пор являются одной из сложных страниц в истории современной Европы, а также служат темным пятном на репутации миротворцев, которые создали необходимые условия для расправы над местными жителями. Без сомнений, это была ужасная трагедия, которая сломала много жизней. Намного больше, чем количество погибших во время геноцида.

С другой стороны, есть геноцид в Ходжалы, который не менее ужасен по своей сути и во многом схож с событиями, которые произойдут позже в Сребренице. Сотни погибших людей, издевательства над живыми и мертвыми и бесповоротное осознание того, что армянами движет ненависть - вот все что принесли армяне в Ходжалы.

Во многих смыслах Ходжалы и Сребреница стали "собратьями" по несчастью. Никто в мире не заслуживает пережить того, что пережили люди в этих местах. Но есть один фактор, который отличает геноцид в Ходжалы от событий в Сребренице. И этот фактор - признание.

Геноцид в Сребренице был осужден и спустя годы продолжаются дискуссии, основным посылом которых является недопустимость подобных актов. А в случае гендоцида в Ходжалы реакция была более сдержанной. И это не смотря на то, что существует огромное количество подтверждений преступлений против человечности и убийств лиц на основании этнической ненависти. И даже часто критикуемые за свою открытую антиазербайджанскую позицию организации, как Human Rights Watch, выразили однозначную позицию по этому вопросу, обвинив Армению в совершении преступления. Конечно, армяне прикрывались аргументами, в которые тяжело было поверить, такими как все смерти гражданского населения были случайны. Обозреватель журнала "Time" Джилл Смолоу отмечал: "В простое объяснение, данное нападающими армянами, которые настаивают, что безвинные люди были убиты неспециально, совсем не верится".

Но в этой истории есть и более страшный элемент, который доказывает, что все прошло как и задумывалось. Томас де Ваал, автор книги о Карабахе, цитирует Сержа Саргсяна: "Но я думаю, что главный вопрос был совсем в другом. До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип]. Вот что произошло".

А дальше армянский народ избрал военного преступника своим президентом. Тот, кто еще вчера считал себя солдатом, будучи обычным убийцей, променял форму, заляпанную детской кровью, на дорогой костюм и статус главы государства. В каком-то смысле каждый гражданин страны, отдавший за него голос и симпатизирующий военному преступнику, несет на себе частичку ответственности.

Что подводит нас вот к такой мысли. Государственные деятели, политики и дипломаты сделали недостаточно в 1992 году, и как результат случилось повторение событий в Ходжалы на Балканах. Если бы люди, ответственные за принятие решений на Западе, проявили бы большую неприклонность и уважение к международному праву, трагических событий в Сребренице можно было бы избежать. Именно неспособность или отсутствие желания принять решительные меры после геноцида в Ходжалы привели к трагедии на Балканах.

Неспособность мировых политиков противостоять армянским "-измам", экстремизму, терроризму и национальному шовинизму, дала четкий сигнал экстремистам и террористам в других частях света, которые сделали вывод о том, что мировая реакция, если и будет, то весьма ограниченной.

Но Ходжалы до сих пор не получил справедливость, которую заслуживает. И если мировое сообщество будет избирательно применять нормы международного права, то оно потерпит поражение в битве за мир и улучшение благосостояния людей. Мировое сообщество должно пересмотреть события в Ходжалы и вынести адекватную оценку преступлениям армянских бандитов. Только после этого возможно будет закрыть еще одну кровавую страницу истории Южного Кавказа.