Создание Лачинского погранперехода является суверенным правом Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с новоназначенным послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаилом Евдокимовым.

Министр подчеркнул, что создание Лачинского погранперехода направлено на предотвращение противоправных действий, обеспечение прозрачности. Несмотря на это армянская сторона совершила провокации против ППП 15 июня и в начале июля.

Как заявил министр, азербайджанская сторона вновь создала условия для пересечения ППП армянскими жителями. В то же время он указал, что также можно использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана.