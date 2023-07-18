https://news.day.az/politics/1581997.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
С 21:25 17 июля до 00:15 18 июля подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении районов Горус и Девели, подвергали с перерывами огню позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.
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