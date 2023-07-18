Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии

С 21:25 17 июля до 00:15 18 июля подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении районов Горус и Девели, подвергали с перерывами огню позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.