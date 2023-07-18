Бесполезные стенания Ларисы Ассатуровны

Автор: Акпер Гасанов

"Друзья мои, сегодня мы с вами выпиваем не просто так, сегодня мы выпиваем по поводу и повод этот весьма значителен - день рождения нашего дорогого друга Гоши". Эта фраза из кинофильма "Москва слезам не верит" вспомнилась после сообщения о том, что на акции протеста карабахских армян перед офисом ООН в Ереване выступила первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

Да, эта уроженка Баку, бывшая воспитательница детского сада в столице советского Азербайджана, а много позже первый омбудсмен Армении давно и прочно закрепила за собой статус дамы, сделавшей политический капитал на азербайджанофобии. Не она первая, не она последняя. И мы бы не стали обращать внимания на умозаключения этой дамы, если бы степень их лживости и глупости не был бы избыточным даже для нее самой.

"Если мы сегодня собрались здесь, это не означает, что мы обвиняем только международное сообщество. Но кто бы ни заявлял, что "арцах" входит в состав Азербайджана или не является частью Армении, все равно, эти незаконные и нелегитимные заявления не могут стать преградой для многих органов ООН, для механизмов, которые она обязана осуществить", изрекла она.

То есть, Алавердян сообщила собравшимся, что они пришли к офису ООН не просто так, а по поводу. До распития алкоголя дело пока не дошло, но всему свое время. Найти армянского "Гошу" или Гургена, которого сокращенно нарекут Гошей, не составит особого труда. Куда сложнее будет со всем остальным. Ибо, озвучиваемое Алавердян, не годится даже для застольного армянского тоста.

Вести диалог с мировым сообществом, стоя перед ереванским офисом ООН, такое себе занятие. Перед мировым сообществом сейчас стоит столько вызовов, что ему явно не до того, что несут карабахские армяне и их подельники в РА. Тем более, что они предлагают выдать свои галлюцинации за существующую реальность. Это уже перебор даже для армянской стороны.

Самое забавное, конечно, это выбор места для озвучивания этих галлюцинаций. В Армении, которая игнорировала резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, в коих содержалось требование о выводе всех незаконных армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана, сейчас пикетируют офис ООН. Нарочно, что и говорить, не придумаешь.

Кроме того, вынужден напомнить Ларисе Асатуровне, что Азербайджан и Армения вошли в ООН в своих советских границах. Соответственно, нет никаких оснований у Ларисы Асатуровны и тех, кто стоял в Ереване рядом с ней, поводов для оспаривания очевидного. Тем более, что даже премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы.

Как ни крути, Пашинян является законно избранным премьер-министром РА. И все утверждения мадам Алавердян о том, что это "незаконные и нелегитимные заявления", - бред сивой кобылы. Впрочем, ее занесло основательно. Она утверждает, что " "нкр" сегодня является непризнанным, но полностью легитимным состоявшимся государством и никто не может по своей прихоти объявить недействительной волю народа".

Это как - непризнанное, но легитимное "государство"? Звучит, как "частично девстенница". Кто признал легитимность никем не признанного самообразования? Его же даже РА не признала! Не только при Пашиняне, но и за все годы своей независимости. Странно как-то рассуждает дама, которая аж целым армянским омбудсменом была. Впрочем, если вспомнить о том, что одним из самых богатых людей РА является носитель погоняла "Тупой Гагик", все становится на свои места.

Ну и последнее. Мадам Алавердян утверждает, что в " "арцах"е Азербайджан создал условия, которые делают невозможным проживание там человеческой группы". Так в мифическом "арцахе", тут я с ней соглашусь, вообще нет жизни по причине отсутствия этого самого "арцаха". Что до Карабахского экономического района Азербайджана, то там незаконно проживает несколько десятков тысяч армян.

Они, говоря словами героини из кинофильма "Москва слезам не верит", "живы, здоровы и довольно упитаны". А то, что Азербайджан позволяет им пока там проживать, это и есть пример доброй воли официального Баку. Потому, что в Армении не проживает даже нескольких десятков азербайджанцев. А еще потому, что не одно государство не согласилось бы на то, чтобы на его территории жило так много носителей паспортов другой страны. И это то, что не в силах отрицать никто. Даже Лариса Алавердян, делающая глупые заявления как просто так, так и по какому-то поводу.