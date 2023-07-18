От геноцида в Ходжалы до геноцида в Европе

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Молчание международных судов и правозащитных институтов в вопросах дискриминации по национальному признаку позволяет аналогичным деяниям перекинуться на другие географические пространства. Этот процесс обычно вызывается синдромом безнаказанности сторон, совершающих ужасные массовые убийства.

Самый яркий пример геноцида был засвидетельствован 31 год назад. Геноцид, совершенный вооруженными силами Армении в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года при захвате города Ходжалы с участием российского 366-го мотострелкового полка против азербайджанцев, являющихся коренным населением Ходжалы, до сих пор не получил справедливой оценки международных инстанций, а армянские убийцы, обагрившие свои руки кровью невинных людей, спокойно разгуливают на свободе.

В той страшной резне в Ходжалы было убито 613 жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков и женщин, полностью уничтожено 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей - одного из родителей. От вражеских пуль получили ранения 76 человек, в том числе 487 детей. В плен было взято 1 275 человек, судьба 150 пленных, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна. Это был фактический геноцид, когда с беспрецедентной жестокостью было убито мирное население, бежавшее от преследований армянских варваров, но Запад по этому поводу почему-то промолчал. Именно это молчание Запада сделало неизбежным другой геноцид в центре Европы 3 года спустя.

Во время гражданской войны в бывшей Югославии в 1991-1995 гг. сербская армия совершила акт геноцида, в результате которого в июле 1995 года в городе Сребренице было убито не менее 8 300 боснийских мусульман.

Убийства были совершены сербской армией, подчинявшейся генералу Ратко Младичу, и вооруженной тяжелой техникой. Также, как и в Ходжалы, во время геноцида в Сребренице с особой жестокостью были убиты женщины и дети. Наряду с сербской армией, в совершении резни принимали участие сербские спецподразделения безопасности, известные как "Скорпионы".

Оба геноцида охватывают первый период после распада Советского союза.

Общим сходством геноцидов в Сребренице и Ходжалы было то, что и в том, и другом случае в гуманитарных коридорах, якобы созданных для мирных жителей, пытавшихся бежать от смерти, им устроили засады.

Геноцид в Сребренице вошел в историю как самая крупномасштабная резня в Европе после Второй мировой войны. Но первые сигналы этого прозвучали еще 3 года назад из Ходжалы. Хотя Ходжалинский геноцид вошел в историю как первый задокументированный с юридической точки зрения акт геноцида в Европе, к сожалению, двойные стандарты Запада и международных институтов не позволили признать резню в Ходжалы актом геноцида.

У Азербайджана имеется достаточное количество видео- и фотоматериалов, связанных с Ходжалинским геноцидом. Но Запад, который привык хранить молчание по отношению к Азербайджану, этим дал старт раскручиванию того же армянского фашизма. Прошел 31 год, но слепой Запад совсем не изменил решений в отношении Ходжалы.

Самой большой причиной геноцида в Сребренице стало то, что не было вынесено справедливого решения относительно резни в Ходжалы. Однако, в отличие от Ходжалы, Международный суд правосудия ООН официально признал резню в Сребренице геноцидом. И именно преступление, совершенное в этом городе, побудило НАТО начать военные действия против Сербии.

Только вот после Ходжалинского геноцида никто не посмел даже прикрикнуть на Армению, не говоря уже о крупномасштабных военных операциях НАТО. Варварство Армении против Азербайджана тем временем все больше и больше увеличивалось, непридание оценки преступным деяниям армян привело к тому, что более 20% территории Азербайджана в течение 30 лет находилось под оккупацией, что привело к кровопролитию в регионе.

К сожалению, Запад, особенно НАТО и Европейский Союз, забывшие о незаконных действиях Армении, не учли того, что три года назад во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджанская армия восстановила международное правосудие, уничтожив некоторых ходжалинских убийц и отомстив жертвам геноцида.