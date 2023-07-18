Минобороны продолжает зачистку освобожденных территорий от мин

В результате деятельности частей и подразделений Инженерных войск Азербайджанской Армии на освобожденных территориях в июле нынешнего года было полностью очищено от мин до 610 гектаров земли.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.

На сегодняшний день инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 32 285 гектаров освобожденных территорий. В целом, было обнаружено и уничтожено 10 207 единиц противопехотных, 2 580 единиц противотанковых и 10 447 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в результате взаимодействия с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения автомобилей и колонн боевой техники по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, были проложены новые пути обеспечения. В июле нынешнего года было модернизировано и восстановлено более 70 км имеющихся путей обеспечения.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению продолжаются в плановом порядке.