Геоэкономическое значение Азербайджана на всем европейском континенте побудило председателя Европейского совета Шарля Мишеля играть более активную роль в раскрытии вооруженных провокаций Армении на суверенной территории Азербайджана. Оценивая итоги трехстороннней встречи в Брюсселе можно с уверенностью сказать, что Азербайджан и Армения заметно приблизились к подписанию мирного соглашения.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенного в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Наш собеседник перечислил основные моменты прошедшей 15 июля трехсторонней встречи.

"Азербайджан разъяснил основополагающие принципы мира и стабильности в Кавказском регионе. Процесс разминирования на суверенной территории Азербайджана - еще одна тема, затронутая в беседах. Обсуждено дорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Открытие Зангезурского коридора превратит Азербайджан в главный геоэкономический центр Европы и Азии. В центре внимания также оказалась ненадежность армянского режима выполнять ранее взятые на себя обязательства", - отметил он.

По мнению американского эксперта, Брюссель и все институты ЕС становятся более ощутимыми, заслуживающими доверия и проявляют непосредственный интерес, растущую склонность к разрешению конфликта Азербайджана и Армении.

"С другой стороны, Вашингтон продолжает сохранять дистанцию, в то время как Москва слишком занята войной в Украине и своими территориальными претензиями к Японии. На мой взгляд, ни Франция, ни Германия не нужны сегодня в качестве посредников. Другие участники в рамках структур Европейского союза и Европейской комиссии должны играть более активную роль. Среди них можно отнести такие страны как Хорватия, Италия, Швейцария и Нидерланды, Португалия, и это лишь некоторые из них", - заключил Питер Тейс.

Отметим, что 15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел трехстороннюю встречу с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В ходе трехсторонней встречи были обсуждены вопросы делимитации границ, продолжения переговоров по мирному договору, открытия транспортных коридоров, соединения Нахчывана с остальной частью Азербайджана, вывода незаконных воинских формирований с территории Азербайджана и их разоружения, а также вопросы, связанные с фактами контрабанды.

Стороны также обсудили перспективы перевозки гуманитарных грузов, предназначенных для Карабаха, со стороны Барды-Агдама, вопросы проживающих в Карабахе армян.

Абдул Керимханов