Интеграция в азербайджанское общество – это спасение для армянского меньшинства Карабаха

- бакинские евреи в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостями передачи стали главный режиссёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, кавалер государственных орденов "Шохрат" и Шараф", глава Бакинской религиозной общины европейских евреев, народный артист Азербайджана Александр Шаровский и директор Бакинской еврейской школы, председатель азербайджано-грузинской еврейской общины раввин Замир Исаев.

Как сказал Шаровский, интеграция армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество - это вопрос времени.

"Когда я встречаю бакинских армян за рубежом, они говорят, что скучают по той атмосфере в Баку. Азербайджан - это центр мультикультурализма, толерантности", - отметил он.

Раввин Замир Исаев подчеркнул, что условия проживания еврейской общины в Азербайджане являются ярким примером толерантности в стране.

"Во время второй Карабахской войны представители всех национальностей, проживающих в Азербайджане, показали единство", - сказал он.

Исаев считает, что интеграция - это спасение для армянского меньшинства Карабаха, путь в будущее, о котором они могли только мечтать.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.