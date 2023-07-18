Израиль и Азербайджан – мощные страны, которые в состоянии отразить нападение агрессора

"Визит министра обороны Израиля Йоава Галанта в Азербайджан был рабочим. В ходе визита он встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны и начальником Пограничной службы. Целью визита было укрепление стратегического партнерства между двумя странами и расширение этого партнерства".

Как передает Day.Az, об этом СТМЭГИ сказал израильский политолог Роман Гуревич.

По его словам, есть данные, согласно которым 69% импорта в Азербайджан оружия в период 2016-2020 годы приходилось на долю Израиля.

"Вне всякого сомнения, это сослужило службу в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и освобождении оккупированных территорий. В последнее время между странами развивается сотрудничество и в сфере кибербезопасности, что необходима для защиты жизненно важных инфраструктур любой страны. И не случайно в Азербайджане при помощи Израиля открылись курсы для специалистов по кибербезопасности.

В современном мире многие войны ведутся в киберпространстве и умение обеспечить безопасность и защитить жизненно важные инфраструктуры такие, как электростанции, нефтяные месторождения, аэропорты и так далее - принципиально важно. Могу предположить, что разговор шел или мог идти, в том числе и об этом", - отметил Р.Гуревич.

Отношения между Азербайджаном и Израилем давно переросли просто партнерский характер, сказал политолог.

"Это крепкие дружеские отношения, которые основаны на общности интересов и важно понимать, что Израиль и Азербайджан - это мощные страны, которые в состоянии защитить себя и отразить нападение агрессора. При этом сотрудничество между двумя странами ни в коей мере не направлено против какой-либо третьей страны. А служит только укреплению стабильности в регионе. Именно по этой причине принципиально важно развивать и расширять это сотрудничество, которое приводит к усилению стабильности, мира и процветанию в регионе", - заявил Р.Гуревич.