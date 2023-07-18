Название Wi-Fi сети вызвало переполох в Ханкенди

Название Wi-Fi сети в городе Ханкенди, находящемся под временным контролем российских миротворцев, вызвало переполох среди сепаратистов.

Как сообщает Day.Az, об этом рассказал один из проживающих в городе армян, отметив, что увидел надпись "Вагиф" при попытке подключиться к беспроводной сети.

Отметим, это не первый случай, когда армяне бросаются в панику из-за азербайджанских наименований. Ранее крупный торговый центр в Ереване чуть не закрыли из-за того, что некто переименовал название сети в "Карабах - это Азербайджан!". Среди заметивших новое название Wi-Fi началась паника и они связались со Службой нацбезопасности.

Тогда также утверждалось, что "люди пережили стресс". Наверное, от столкновения с реальностью. Тем временем, в армянских соцсетях "конспирологи" бросились искать "азербайджанских шпионов".