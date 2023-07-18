Отличие нынешней Брюссельской встречи от предыдущих

- Пашинян не может сбежать от Баку

В отличие от предыдущих встреч в Брюсселе, в этот раз был обсужден ряд новых вопросов, представляющих важность для нормализации азербайджано-армянских отношений.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщил Trend политолог Айдын Гулиев.

"Впервые был обсужден вопрос использования дороги Барда-Агдам. Кроме того, необходимо подчеркнуть обсуждение вопроса обеспечения достойного возвращения западных азербайджанцев на их исконные земли. Этот факт сам по себе свидетельствует о том, что брюссельская встреча отличается от предыдущих", - сказал он.

По словам Гулиева, после этой встречи были анонсированы и следующие.

"Это доказывает, что брюссельский формат является наиболее успешным для процесса нормализации. К сожалению, заявление МИД РФ после Брюссельской встречи выглядит довольно странным. Было бы хорошо, если бы Россия предприняла более позитивные шаги в направлении нормализации. Создается впечатление, что Россия обеспокоена признанием Арменией Карабаха территорией Азербайджана.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, мирный договор, который будет подписан, не может содержать каких-либо отдельных статей для армянских жителей Карабаха. В документе также нет необходимости использовать выражение "Нагорный Карабах". Но МИД России почему-то выступает с противоположными предложениями", - добавил Гулиев.

Отметим, что 15 июля состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.