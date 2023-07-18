Делегация Великого национального собрания Турции посетила могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны

Делегация во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуатом Октаем 18 июля посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, делегация сначала прибыла на Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Члены делегации также посетили Шехидляр хиябаны, где с уважением почтили память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложили цветы на их могилы.

Гостям, полюбовавшимся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в нашем городе работах по благоустройству и строительству.

Затем делегация посетила в Шехидляр хиябаны монумент, воздвигнутый в память о героических турецких воинах, погибших в боях за освобождение Баку от большевистско-дашнакских формирований в 1918 году.

Подчеркнув, что памятник, воздвигнутый в память о турецких воинах, является величайшим символом братства Турции и Азербайджана, Фуат Октай сказал, что турецкие шехиды, нашедшие упокоение в этом святом месте, сражались против врагов вместе со своими азербайджанскими братьями как храбрые воины Кавказской исламской армии и проложили путь к бессмертию в сердцах каждого. Было подчеркнуто, что совместная борьба за землю, за которую они возвысились на вершину шехидства, демонстрирует, что Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. "Азербайджанцы также были рядом с нами во время битвы в Чанаккала и героически сражались. Героизм и самоотверженность, проявленные столетие назад также повторилась во время 44-дневной войны Азербайджана за справедливость. Эти факторы навсегда связали нас друг с другом", - сказал он.

Затем были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.