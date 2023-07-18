Сахиба Гафаров провела встречу с Фуатом Октаем

18 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в Азербайджане делегацией Великого национального собрания Турции (ВНСТ), руководимой председателем Комитета по внешним связям Фуатом Октаем.

Как сообщили Day.Az в отделе Милли Меджлиса печати и связям с общественностью, в беседе была затронута важность последнего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию, рассказано о роли встреч высокого уровня и переговоров в развитии отношений.

Спикер сказала, что Турция в 44-дневной Отечественной войне поддержала правое дело Азербайджана, и подписание Шушинской декларации подняло азербайджано-турецкие отношения на новый уровень.

Сахиба Гафарова напомнила, что в 2014 году на трехсторонней основе была заложена основа сотрудничества парламентских комитетов по внешним связям Азербайджана, Турции и Грузии, и подчеркнула важность проведения 8 встреч с точки зрения регионального сотрудничества.

Во время беседы она проинформировала о широкомасштабных работах по восстановлению, проводимых на освобожденных территориях после Отечественной войны, ходе мирного процесса. Она выразила надежду на то, что Армения учтет новые реалии, сложившиеся в регионе, и по существу оценит мирную инициативу Азербайджана.

В свою очередь Фуат Октай поделился впечатлениями от вчерашней встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнул, что союзничество в рамках Шушинской декларации предоставляет очень серьезные возможности.

Он выразил благодарность за братскую поддержку, оказанную Турции Азербайджанским государством и азербайджанским народом во время землетрясения, произошедшего в феврале этого года в Турции.

Председатель комитета ВНСТ поделился мнениями о важности парламентской дипломатии, перпективах сотрудничества в рамках ТюркПА, дальнейшем расширении экономических, торговых, энергетических, транспортных и других связей, гигантских проектах, реализуемых в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями на темы, представляющие взаимный интерес для сторон.