Община Западного Азербайджана проливает свет на экотеррор Армении

Община Западного Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с экологическим террором Армении.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Зангезурский медно-молибденовый комбинат в Гаджаране и горнодобывающий комбинат в Гафане выбрасывают отходы, содержащие тяжелые металлы, такие как хром, никель, медь, молибден, цинк, алюминий, ванадий, свинец. Это загрязнение напрямую влияет на реки Охчучай и Араз на территории Азербайджана, что ставит под угрозу здоровье населения в регионе.

Кроме того, Акаракский (Агаракский) медно-молибденовый комбинат через реку Карчиванчай загрязняет реку Араз отходами горнодобывающей промышленности, содержащими тяжелые металлы. Гёйчянский (Кегаркуникский) медеплавильный завод выделяет большое количество сернистого газа и других загрязняющих веществ, вызывающих загрязнение воздуха и кислотные дожди. Река Зод, расположенная недалеко от месторождений, загрязнена опасными тяжелыми металлами, такими как медь, железо, кадмий и молибден. Эти примеры являются наглядным доказательством того, что разрушительные действия Армении происходят именно на территориях, где когда-то компактно проживали азербайджанцы.

Это безразличное отношение правительства Армении к природе показывает, как низко оно готово опуститься с юридической и моральной точки зрения, чтобы не допустить возвращения азербайджанских беженцев и продолжить политику этнической чистки.

Мы призываем международное сообщество предпринять решительные шаги против злостных действий Армении, противоречащих обязательствам этой страны по международным конвенциям в области охраны окружающей среды".