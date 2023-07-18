Минюст выявил недостатки в списках, предоставленных политическими партиями

27 политических партий представили в Министерство юстиции списки, включающие имена, фамилии, отчество, даты рождения, адрес прописки их членов, названия местных организаций партии, в которых они зарегистрированы и номера их контактных телефонов.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство юстиции.

Сообщается, что в ходе проверки министерством соответствия списков членов партий требованиям законодательства в некоторых из них был обнаружен ряд недостатков, в том числе включение в них лиц, не являющихся членами партии, умерших лиц, повторное указание имен некоторых лиц и т. д.

В связи с этим партиям было сообщено о необходимости устранения в установленные законом сроки недостатков, обнаруженных в списках.

В то же время, сообщается, что Минюст продолжает принимать меры в этой сфере и готов провести встречи для оказания партиям содействия в устранении недостатков.