Заказная антиазербайджанская статья в The Washington Times

Американское консервативное ежедневное издание Washington Times опубликовало статью в поддержку армянских пропагандистских заявлений, обвиняя Азербайджан в так называемой "блокаде" армянского населения Карабаха.

Как передает во вторник Day.Az, автор статьи сравнивает армян Карабаха с пострадавшими от геноцида в Боснии и Герцеговине мусульманами в 1995 году, называя Ханкенди "новой Сребреницей".

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

С тех пор, неоднократно армянскому населению Карабаха предоставлялась возможность со стороны Азербайджана проезжать через ППП "Лачин". Многочисленные кадры, распространяемые с погранпункта свидетельствуют об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении армянскими жителями Карабаха через пограничный пункт пропуска.

В то же время, Азербайджан регулярно предоставляет проезд машинам "Красного креста" в целях доставки продовольствия, медикаментов и всего необходимого для жителей Карабаха.

Однако, армянская сторона продолжает замедлять мирные переговоры с Азербайджаном. Многочисленные вооруженные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований Армении, а также неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету красного креста, через ППП "Лачин", препятствуют налаживанию мирного процесса с Азербайджаном и интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.

Авторам вышеупомянутой статьи хочется напомнить, что именно Армения совершала геноцид против населения Азербайджана в течение тридцати лет. За три года до событий в Сребренице Армения совершила чудовищное военное преступление против мирного азербайджанского населения города Ходжалы в Карабахе. Жертвами Ходжалинского геноцида стали 613 мирных граждан, в том числе: 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. До сих пор ничего не известно о судьбе 150 человек, пропавших без вести в тот день. И в отличие от виновных в геноциде в Сребренице, совершившие резню в Ходжалы до сих пор не понесли наказание за свои преступления.

Так, на фоне мирного процесса, которому способствует и Совет ЕС, и США, подобные статьи, дискридитирующие усилия со стороны Азербайджана наладить отношения как с армянами Карабаха, так и с правительством Армении, прямо противоположно влияют на установление долгосрочного мира в регионе и являются поддержкой деструктивной политики Армении в этом отношении.