В Азербайджане самораспустилась 31 политическая партия

По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Азербайджане принимаются последовательные меры по совершенствованию политической системы в соответствии с современными вызовами и национальными интересами, углублению процесса межпартийного диалога и построению отношений в этой сфере в новой конфигурации.

Как сообщили во вторник Day.Az в Министерстве юстиции Азербайджанской Республики, с этой целью, с изучением международного опыта, проведя широкие общественные обсуждения, был подготовлен и принят новый законопроект, регулирующий деятельность политических партий.

Закон "О политических партиях", являясь очередным проявлением проводимых в Азербайджане демократических реформ, служит эффективному налаживанию деятельности политических партий, формированию более здорового политического климата и расширению взаимовыгодного диалога между политическими силами.

Согласно новому закону, в политической партии должно состоять не менее 5 000 членов. Реестр членов должен быть представлен в Министерство юстиции.

В связи с этим министерством были предприняты соответствующие меры по приведению нормативных правовых актов в соответствие с новым законом.

За время, прошедшее с даты вступления закона в силу, 31 партия заявила о прекращении своей деятельности по собственной инициативе. Принятие этих решений связано с проведенными по инициативе Президента Азербайджанской Республики всесторонними успешными реформами, поощряемым политическим диалогом, установившейся атмосферой политической стабильности и национальной солидарности, а также освобождением земель Азербайджана от оккупации в результате победы в Отечественной войне. Другие 27 политических партий представили в Министерство юстиции реестр своих членов с указанием имен, фамилий, отчеств, даты рождения, регистрационного адреса, местной организации партии, в которой они зарегистрированы, и контактного телефона.

В ходе проверки министерством реестра членов партий на соответствие требованиям законодательства в соответствии с законом "О политических партиях" в некоторых из них был выявлен ряд недостатков, в том числе - включение в реестр лиц, которые не являются членами партии, умерших, повторение имен некоторых лиц и так далее.

В связи с этим партиям была предоставлена соответствующая информация, доведена до сведения необходимость устранения выявленных в реестре недостатков в установленные законом сроки.

В то же время Министерством юстиции продолжаются мероприятия в этой области, сообщается, что оно готово к проведению встреч с партиями с целью оказания им необходимой помощи для устранения недостатков.

Напомним, что в январе 2023 года Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О политических партиях", согласно которому политическая партия в Азербайджане должна учреждаться как минимум со стороны 50 полностью трудоспособных граждан. Для госрегистрации партии число ее членов должно быть минимум 5 тысяч. При этом если число членов партии в период ее деятельности сократится ниже 4,5 тыс., то это является основанием для ликвидации ее госрегистрации. Политическая партия может самостоятельно принять решение о прекращении деятельности. Согласно закону, один человек может быть членом только одной партии. При этом иностранцы и лица без гражданства не могут быть членами политических партий в Азербайджане.