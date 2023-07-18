Министры иностранных дел ЕС обсудят мир между Азербайджаном и Арменией

Министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) обсудят процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, ряд вопросов будет обсуждаться на заседании Совета по иностранным делам, которое состоится 20 июля в Брюсселе с участием министров иностранных дел.

Министры обсудят такие темы, как война в Украине, политика экономической безопасности, отношения с Турцией, Китаем, азербайджано-армянский процесс нормализации, мирный процесс на Ближнем Востоке.

Министры коснутся усилий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и деятельности в этом направлении Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.