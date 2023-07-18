Состоялась встреча турецких и азербайджанских депутатов

Состоялась встреча между членами комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) и членами комитета по внешним связям Великого Национального собрания Турции (ВНСТ).

Как сообщает во вторник Day.Az, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, приветствуя делегацию, возглавляемую председателем комитета по внешним связям ВНСТ Фуатом Октаем, выразил удовлетворение визитом турецкой делегации в парламент Азербайджана.

Он высоко оценил деятельность Фуата Октая в период его пребывания на посту вице-президента Турции и выразил уверенность в том, что его руководство комитетом по внешним связям ВНСТ будет успешным как для Турции, так и для Азербайджана.

Говоря о том, что отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются на основе принципа "одна нация, два государства", Самед Сеидов рассказал о стратегическом партнерстве и союзничестве двух стран, которые сегодня находятся на самом высоком уровне, благодаря дружбе глав государств.

Председатель комитета отметил высокий уровень связей между Азербайджаном и Турцией и на уровне парламентов, высоко оценил совместное сотрудничество парламентариев двух стран в международных организациях. Самед Сеидов отметил, что союз Азербайджана и Турции, сотрудничество в области внешней политики служат миру и стабильности в мировом сообществе, в том числе вносят важный вклад в мир и региональный прогресс на Южном Кавказе.

Поблагодарив за высокое гостеприимство и искреннюю встречу, председатель комитета по внешним связям ВНСТ Фуат Октай поделился теплыми впечатлениями о встречах, проведенных в рамках визита в Азербайджан. Он выразил удовлетворение успешным развитием братских и союзнических связей между двумя странами во всех сферах и рассказал о дальнейших перспективах отношений.

Выступившие затем депутаты Милли Меджлиса Асим Моллазаде и Насиб Махамалиев, члены ВСНТ Куршат Зорлу и Утку Чакырозер поделились своими мнениями о дальнейшем укреплении отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Во встрече приняли участие заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева, члены комитета Нигяр Арпадараи, Сахиб Алиев, Джаваншир Фейзиев, Севиль Микаилова, Расим Мусабеков, Кямран Байрамов, депутаты ВСНТ Джейда Болюнмез Чанкыры, Исмаил Оздемир, Махмут Ридван Назирли, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие официальные лица.