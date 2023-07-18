Община Западного Азербайджана осуждает призывы к вооружению Армении

Община Западного Азербайджана решительно осудила последний призыв председателя Сената Франции Жерара Ларше к правительству Франции предоставить Армении дополнительное вооружение.

Как сообщили Day.Az в Общине, в заявлении говорится:

"Учитывая печально известную историю нарушения Арменией международного права, нет никаких сомнений в том, что такой шаг был бы крайне вредным. Мы считаем, что дополнительная поддержка программы массового вооружения Армении только усилит напряженность и затруднит перспективы мира и стабильности в регионе.

В истории Армении уже были случаи агрессивных действий, совершения военных преступлений и преступлений против человечности против соседнего Азербайджана, когда она считала себя сильнее в военном отношении. Следует особо подчеркнуть, что Армения подвергла этнической чистке всех азербайджанцев со своей территории, незаконно напала на Азербайджан и незаконно оккупировала значительную часть его территории.

Эта оккупация привела к изгнанию сотен тысяч азербайджанцев из их домов, уничтожению почти всех азербайджанских населенных пунктов и культурного наследия во время оккупации. Более 20 000 азербайджанцев, большинство из которых составляли мирные жители, были убиты армянской армией. Судьба почти 4000 пропавших без вести азербайджанцев до сих пор неизвестна. Армения отказалась освободить оккупированные азербайджанские земли и удерживала эти территории под оккупацией до тех пор, пока очередное широкомасштабное вторжение, предпринятое против Азербайджана в 2020 году, не завершилось провалом и поражением в войне.

Армения продолжает игнорировать международные нормы, отказываясь вывести остатки своих войск с территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Армения также продолжает военную оккупацию восьми азербайджанских сел в приграничной зоне, нарушая территориальную целостность Азербайджана и нанося серьезный ущерб мирному процессу.

Намерения Армении вызывают глубокую озабоченность. Предоставление Армении дополнительных вооружений приведет к усилению агрессивных притязаний этой страны и поставит под угрозу стабильность всего региона.

Следует также подчеркнуть, что оружие, которое Франция предоставляет Армении на основании существующих договоренностей, уже негативно повлияло на стабильность в регионе и затруднило мирный процесс. Предоставление Армении дополнительного оружия было бы крайне безответственным шагом со стороны Франции и усугубило бы трудности, с которыми сталкивается наша Община при реализации права на возвращение на земли наших предков. Более милитаристская Армения будет менее готова уважать наши права на безопасное и достойное возвращение домой".