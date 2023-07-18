Шайка Варданяна перекрыла дорогу из Агдама

Шайка сепаратистов по указке преступника Рубена Варданяна перекрыла дорогу из Агдама в Аскеран.

Как передает Day.Az, таким образом они пытаются помешать проезду каравана Международного Комитета Красного Креста с продовольствием и товарами первой необходимости, предоставленными Азербайджаном.

Акция абсолютно не имеет за собой никакой логики и противоречит даже армянской позиции про "голод" и "гуманитарный кризис".

Абсурд состоит в том, что сепаратисты якобы "голодают", но продовольствие и товары им не нужны. Если не нужны - значит они не голодают и никакой гуманитарной катастрофы нет.

То есть, фактически мы наблюдаем очередной крах армянской пропаганды, которая только и занимается саморазоблачением.

Сепаратистам нужно помнить, что любые препятствия, созданные на азербайджанских дорогах, будут стоять там недолго.