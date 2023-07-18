Глава региона Иракский Курдистан ознакомился с Ичеришехер

18 июля делегация под руководством главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани в рамках рабочего визита в Азербайджан ознакомился с Ичеришехер, входящим в число памятников мирового культурного наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, прогулка по Ичеришехер началась от крепостных ворот.

Сначала гости ознакомились в Ичеришехер с подземной баней, относящейся к XVII веку и Центром искусства.

В ходе прогулки на электромобиле члены делегации были проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", проделанной здесь работе по благоустройству и реставрации. Было отмечено, что на территории Ичеришехер находятся охраняемые государством уникальные исторические архитектурные памятники, относящиеся к различным векам.

Попробовав только что испеченный в тендире хлеб, гости ознакомились в Ичеришехер с шедевром средневековой восточной архитектуры, архитектурным памятником мирового значения - комплексом Дворца Ширваншахов.

Было отмечено, что строения исторического памятника, возведенного в начале XV века расположены в самой высокой точке одной из возвышенностей Ичеришехер. Памятник хорошо виден со стороны моря и окружающих город высот. Комплекс по сей день сохраняет свое историко-архитектурное преимущество.

Гости также были проинформированы об истории памятника Девичья башня, считающегося одним из символов Баку. Было подчеркнуто, что Девичья башня, возведенная в VII-VI веках до нашей эры, в XII веке была восстановлена. Памятник цилиндрической формы высотой 28 метров и диаметром 16 - 16,5 метров состоит из собственно башни и примыкающего к ней с южной стороны опорного строения. Для сохранения этого памятника мирового значения и передачи его грядущим поколениям в настоящем виде по поручению Президента Ильхама Алиева в 2009-2013 годах в Девичьей башне были проделаны работы по консервации.

Большой интерес у гостей вызвала каменная экспозиция, вновь организованная на территории находящегося недалеко от Девичьей башни религиозно-архитектурного комплекса Сыратаглы.

Ознакомление с Ичеришехер произвело на гостей приятное впечатление.