Глава региона Иракский Курдистан ознакомился с Центром Гейдара Алиева

18 июля глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани в рамках рабочего визита в Азербайджан ознакомился с Центром Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, первый заместитель директора Центра Фарган Новрузов проинформировал гостя о Центре Гейдара Алиева, считающемся одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры.

Было отмечено, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности, идеологии азербайджанства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и наследие великого лидера. Реализуемые Центром проекты служат пропаганде истории, языка, культуры и других национальных ценностей Азербайджана на международной арене, поддержке и развитию науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и различных отраслей экономики.

Глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани ознакомился в музее Центра с автомобилями, находившимися в служебном пользовании великого лидера Гейдара Алиева в период его руководства Азербайджаном с 1969 по 2003 годы.

Большой интерес у гостя вызвал созданный в Центре Музей Гейдара Алиева.

Нечирван Барзани также ознакомился с выставкой "Жемчужины Азербайджана". Было отмечено, что на выставке, отражающей историю и культуру Азербайджана представлены экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными богатствами, многовековой историей, культурным наследием Азербайджана. Здесь экспонируются уникальные образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроткачества, в оригинальной - звуковой форме представлены старинные музыкальные инструменты. Посетители выставки, где демонстрируются азербайджанские национальные костюмы, старинные монеты, могут также увидеть здесь священные книги на различных языках.

Во время ознакомления с выставкой "Мини-Азербайджан" было отмечено, что в этой экспозиции представлены макеты исторических архитектурных памятников и ряда современных зданий, находящихся в Баку и регионах Азербайджана.

Гость также ознакомился с коллекцией под названием "Азербайджанский ковер - танец петель".

Он был проинформирован и об инсталляции "Гейдар Алиев - 100".

В ходе ознакомления с залом-аудиториумом Центра Гейдара Алиева гость был проинформирован о том, что здесь проводятся различные мероприятия - конференции, симпозиумы, форумы, организуются концерты.

В заключение гостю был преподнесен памятный подарок.