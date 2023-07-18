Завершился рабочий Нечирвана Барзани в Азербайджан

18 июля завершился рабочий визит главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь гостя был выстроен почетный караул.

Главу региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.