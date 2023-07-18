https://news.day.az/politics/1582264.html Завершился рабочий Нечирвана Барзани в Азербайджан - ФОТО
Завершился рабочий Нечирвана Барзани в Азербайджан - ФОТО
18 июля завершился рабочий визит главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь гостя был выстроен почетный караул.
Главу региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.
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