https://news.day.az/politics/1582291.html МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну
МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну
18 июля 2023 года в ходе пресс-конференции с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в очередной раз предъявил Азербайджану ряд необоснованных претензий и продемонстрировал, что он не заинтересован в мире и стабильности в регионе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
"Армения должна соблюдать свои международно-правовые обязательства для успешного завершения мирного процесса", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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