МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну

18 июля 2023 года в ходе пресс-конференции с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в очередной раз предъявил Азербайджану ряд необоснованных претензий и продемонстрировал, что он не заинтересован в мире и стабильности в регионе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Армения должна соблюдать свои международно-правовые обязательства для успешного завершения мирного процесса", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.