https://news.day.az/politics/1582311.html ВС Азербайджана не дали армянам укрепиться в направлении Агдама
ВС Азербайджана не дали армянам укрепиться в направлении Агдама
18 июля примерно в 21:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в Агдамском направлении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей Армии, работы были немедленно остановлены.
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