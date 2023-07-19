ВС Азербайджана не дали армянам укрепиться в направлении Агдама

18 июля примерно в 21:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в Агдамском направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей Армии, работы были немедленно остановлены.