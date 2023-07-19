Азербайджан и ОАЭ провели консульские консультации

18 июля 2023 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, состоялись первые консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Day.Az, делегацию Азербайджана на консультациях возглавлял начальник Консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а делегацию Объединенных Арабских Эмиратов - помощник заместителя секретаря министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов по консульским вопросам Фейсал Лютфи.

В ходе консульских консультаций было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере с важной для Азербайджана страной-партнером - Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе подписание новых двусторонних документов в этой области и возможность оцифровки консульских услуг.

Кроме того, на основании "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих общегражданские, дипломатические и специальные/служебные паспорта", состоялся подробный обмен мнениями о применении безвизового режима с 8 июля текущего года в отношении граждан обеих стран, имеющих общегражданские паспорта.

Стороны, обмениваясь опытом о последних инновациях, реализованных в консульской сфере, также подчеркнули важность укрепления связей между двумя странами в сфере миграции, юстиции и других сферах.

Между сторонами достигнута договоренность о проведении очередного заседания консульских консультаций в 2024 году в городе Баку.

Напомним, что безвизовый режим между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) был введен 8 июля 2023 года. Срок безвизового проживания на территории обеих стран составляет 90 дней.