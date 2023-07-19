Грачья прилетел: от афоризма Бомарше до "Тупого Гаго"

Автор: Акпер Гасанов

Великий Бомарше справедливо утверждал, что глупость и тщеславие вечно идут рука об руку. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян, сам того явно не желая, в очередной раз подтвердил справедливость афоризма великого француза. Впрочем, допускаю, что данный армянский чиновник не читал произведений Бомарше. У него, судя по всему, иные кумиры.

"По поручению президента Национального олимпийский комитета Армении Гагика Царукяна, направил официальные письма Международному олимпийскому комитету, Европейскому олимпийскому комитету, Азиатскому олимпийскому комитету, а также президентам национальных олимпийских комитетов более 100 стран о создавшемся в результате блокады "арцаха" гуманитарном кризисе и происходящих крайне опасных процессах", утверждает армянин, имя которого навевает воспоминания о птице семейства воронов.

Уже забавно, но предлагаю все же дочитать весь этот текст, чтобы дурь Ростомяна и тех, кто его принудил выступить с таким абсурдным заявлением, максимально выпукло видна была. В общем, Грачья чуть ли не мамой клянется, что международное сообщество должно знать "об угрожающей жизни и безопасности наших соотечественников катастрофе".

Читая это жалеешь, что художник Саврасов не дожил до наших дней. Потому, что вполне возможно, что можно было бы заказать ему, на пару со всемирно известным, еще один рисунок. Название уже готово: "Грачья прилетел". Как изображать генсека НОК РА - было бы делом вкуса. Можно на дереве, можно под деревом, а можно и за деревом.

В любом случае, выражает в конце своего письма Ростомян надежду на то, что "всемирное олимпийское движение, в основу которого заложены идеи справедливости и гуманизма, не может оставаться безразличным к подобной ситуации". Стало быть, пришло время пройтись по всем тезисам этого примера глупости, идущего рука в руку с тщеславием. И начну я не Грачьи, а Гагика Царукяна.

Этот персонаж давно и заслуженно заработал в Армении прозвище "Тупой Гаго". Как бы, уже можно понять, носителем какого интеллекта он является. Да и название партии, которую возглавляет Царукян, а это "Процветающая Армения", также четко указывает на безвылазное погружение Гагика Коляевича в мир собственных иллюзий. Называть "процветающей" самое мелкое, экономически слабое, лишенное многих атрибутов суверенитета и независимости государство- для этого нужно жить в совсем уже параллельной реальности.

И вот такой вот анекдотический персонаж является армянским олигархом, политиком и даже главой НОК РА. Который приказывает Ростомяну озвучивать ахинею. Тут ведь не просто примитивная и жалкая попытка политизировать спорт имеет место. Тут еще и процесс интеллектуального обнажения Царукяна и Ростомяна имеет место. В МОК и в странах, куда эти письма были направлены, явно придут в ужас.

Потому, что там прекрасно знают, что Азербайджан вошел в МОК, равно как и в ООН и иные международные организации в своих всемирно признанных границах. Включающих и Карабахский экономический район нашей страны. Никакого "арцаха", "Нагорного Карабаха" никто в МОК и странах-членах этой спортивной организации не знают. Соответственно, все адресаты этих писем просто выпадут в осадок и не поймут, чего от них хотят Гагик и Грачья.

Тем более, что недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы. Получается, что Ростомян и Царукян штангу клали на слова Никола Воавевича?! Если даже это и так, то это сугубо внутренние армянские разборки. К решению которых глупо привлекать различные национальные олимпийские комитеты.

Тем паче, что есть решение Международного суда, которое подтверждает право Азербайджана на контроль за своими границами и доказывает необоснованность требования Армении о ликвидации пограничного контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге. Так что, претензий к нашей стране нет и быть не может.

Тем более, что никакой "гуманитарной катастрофы" в Карабахском экономической районе нет. Там работают кафе, рестораны, а люди регулярно ходят на акции протеста. Чего, согласитесь, в условиях голода и жажды, не сделаешь. Так что, напрасно Ростомян последовал совету "Тупого Гаго". Он, таким образом, и себя выставил в нелепом свете и доказал лживость утверждений официального Еревана. Который на словах признает территориальную целостность Азербайджана, а в реальности призывает даже спортивные организации помочь карабахским сепаратистам. Это и есть пример того, как глупость и тщеславие идут рука об руку.