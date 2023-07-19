Депутат Солтан Мамедов направил письма председателю Сената Франции и руководителю группы французско-кавказской дружбы

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям с Францией депутат Солтан Мамедов направил письма председателю Сената Французской Республики Жерару Ларше и руководителю группы французско-кавказской дружбы Сената Франции Алену Суперу.

Как сообщает Day.Az, депутат отметил, что информация о встрече председателя Сената с председателем парламента Армении Аленом Симоняном, которой Ларше поделился в своем Twitter-аккаунте, была встречена азербайджанской общественностью с удивлением и серьезным недовольством. Он отметил, что требование Жерара Ларше о "срочном открытии Лачинской дороги", соединяющей Карабахский регион, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, с Арменией, а также призыв Франции поставить оружие Армении оборонного характера в целях "обеспечения безопасности Армении" были восприняты как попытка вновь обострить ситуацию в регионе.

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