Первый шаг на пути к Большому Возвращению

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

В этот день в прошлом году началось Большое Возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана - в село Агалы, построенное в Зангиланском районе на основе концепции "умного села", были переселены жители.

А за два месяца до этого - 27 мая состоялась церемония открытия первого этапа проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района. Участие Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в церемонии в памяти каждого из нас.

В селе Агалы применены современные градостроительные стандарты. Такие факторы, как "умное" освещение улиц, строительство теплых и холодостойких экологических домов, управление бытовыми отходами, установка солнечных батарей, являются составными частями этой концепции.

Именно в этот день в прошлом году люди, жившие почти 30 лет с тоской по родине, вернулись в родные края и вновь обрели счастье.

В целях обеспечения доступа к государственным услугам и улучшения благосостояния людей в селе предоставляются услуги "ASAN", "DOST", Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Государственного центра аграрного развития, здесь также действуют школа, детский сад, медицинский пункт, объекты общественного питания, наличие которых способствует комфортному и беспроблемному проживанию жителей Агалы.

На сегодняшний день в село Агалы Зангиланского района переселено 86 семей (420 человек). В настоящее время ремонт домов, построенных в сельской местности, продолжается, и после его завершения будет осуществлена очередная миграция семей.

В Агалы построено 200 домов. Их энергетические потребности обеспечиваются исключительно альтернативными источниками энергии, предназначенными для более комфортного и безопасного проживания людей.

Жители Агалы ощущают на себе внимание и заботу Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Наглядным доказательством этого является то, что после первого этапа переселения жителей в Агалы Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 19 октября 2022 года вновь посетили это село, где ознакомились с состоянием жителей и общей ситуацией.

19 июля прошлого года, с переселением первой группы жителей в село Агалы был дан старт реализации процесса переселения, осуществляемого в 4 этапа. На первом этапе было обеспечено переселение более 40 семей в Агалы. Это еще раз является показателем силы и мощи Азербайджанского государства. На территориях, освобожденных от оккупации чуть более чем за 1 год после войны, была осуществлена зачистка территорий, сплошь заминированных армянами. На территории, где инфраструктура была полностью уничтожена армянами, возрождена жизнь. Не каждое государство могло бы справиться с таким нелегким делом, но Азербайджан справился, и это неоспоримый успех.

Восстановление за короткий срок территорий, освобожденных от оккупации, после которого была обеспечена территориальная целостность Азербайджана, и возвращение на родину жителей, которым на протяжении почти 30 лет пришлось жить в статусе вынужденных переселенцев, были объявлены главным приоритетом. С этой целью в 2021-2022 годах из государственного бюджета было выделено около 6 миллиардов манатов денежных средств, которые были направлены на ускоренное продолжение восстановительно-строительных работ.

Для безопасного проведения строительных работ в освобожденных от оккупации городах и районах процесс разминирования этих территорий осуществляется быстро. В первую очередь ведутся работы по разминированию участков, через которые проходят коммуникации. На освобожденных от оккупации территориях в короткие сроки были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Особенно это проявляется в строительстве дорог, тоннелей, мостов, прокладке электричества, водопроводов, строительстве малых гидроэлектростанций, водохранилищ, санаторно-курортных центров, воинских частей.