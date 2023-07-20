На встрече в Брюсселе был дан "зеленый свет" открытию Зангезурского коридора

Председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель считает, что в ходе встречи в Брюсселе 15 июля между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном был достигнут значительный прогресс в направлении мирного соглашения. Он также отметил, что прогресс был достигнут на фоне значительной напряженности между Баку и Ереваном в последние дни на условной границе и в Карабахе.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

По словам нашего собеседника, в заявлении Мишеля по итогам встречи самой важной деталью стало подтверждение обеих стран признания территориальной целостности и суверенитета друг друга.

"Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, включая Карабах. Это означает, что официальный Ереван признает Карабах частью Азербайджана, что является очень важным результатом встречи в Брюсселе", - считает он.

Как отметил американский эксперт, в заявлении Мишеля о железных дорогах европейский чиновник, скорее всего, имел ввиду ж/д, которая свяжет Нахчыван с материковым Азербайджаном, то есть открытие Зангезурского коридора.

Наш собеседник позитивно оценил перспективы перевозки гуманитарных грузов, предназначенных для Карабаха, со стороны Барды-Агдама.

"Такое развитие событий позволит Азербайджану выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву и не беспокоиться об обвинениях Международного Комитета Красного Креста в том, что его грузовики не допускаются к перевозке грузов из-за вопросов, связанных с фактами контрабанды", - заявил бывший посол США в Азербайджане.

Комментируя анонс следующих встреч в Брюсселе и испанской Гранаде, американский эксперт сказал: "Следует иметь в виду один важный момент: следующая встреча в Гранаде состоится на полях саммита Европейского политического сообщества, которое является детищем президента Франции Эммануэля Макрона. Таким образом, Макрон открыто пытается вовлечь себя и Францию в мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Хотя то, что Франция явно встала на сторону Армении во время Второй Карабахской войны, лишило Францию возможности считаться нейтральным посредником".

Отметим, что 15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел трехстороннюю встречу с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В ходе трехсторонней встречи были обсуждены вопросы делимитации границ, продолжения переговоров по мирному договору, открытия транспортных коридоров, соединения Нахчывана с остальной частью Азербайджана, вывода незаконных воинских формирований с территории Азербайджана и их разоружения, а также вопросы, связанные с фактами контрабанды.

Стороны также обсудили перспективы перевозки гуманитарных грузов, предназначенных для Карабаха, со стороны Барды-Агдама, вопросы проживающих в Карабахе армян.

Абдул Керимханов