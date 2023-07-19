Дайте мне гражданство Азербайджана!

Можно ли сказать, что я хочу стать гражданином Азербайджана, отдайте мне сына, и я буду жить здесь (в Азербайджане)? Такие настроения сегодня прослеживались в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, родители пропавших без вести военнослужащих снова протестуют перед зданием правительства, ожидая встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.

Основное их требование - получить информацию о своих пропавших детях.

Один из родителей гневно заявил, что ему уже надоела создавшаяся ситуация, когда ни на какие вопросы не отвечают, только врут везде. Также он отметил, что местные суды создают иллюзию работы, но ничем не помогают. В итоге людям приходится преодолевать большие расстояния, слышать несколько лживых слов и возвращаться домой без результата.

Один из мужчин, который ничего не знает о судьбе своего сына, отмечает, что власти Армении заставляют людей думать даже о крайних мерах. Он сказал, что готов принять азербайджанское подданство, попросить вернуть своего сына и жить с ним в Азербайджане.