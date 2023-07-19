Президент Узбекистана совершит государственный визит в Азербайджан

19 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров, сначала главы правительств провели переговоры один на один, в ходе которых были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Затем коллеги продолжили встречу с участием делегаций обеих стран.

Было отмечено, что основу двусторонних связей между двумя странами заложили общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и первый Президент Узбекистана Ислам Каримов.

Выражена благодарность за высокую организацию мероприятий по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева в Узбекистане.

С удовлетворением подчеркнуто, что сегодня совместными усилиями глав государств Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева азербайджано-узбекские связи достигли уровня стратегического партнерства, которое всесторонне развивается.

Стороны констатировали, что Азербайджан и Узбекистан поддерживают тесное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН, СНГ, Организации исламского сотрудничества и Организации тюркских государств.

А.Асадов пожелал Узбекистану успехов в период председательства страны в Организации тюркских государств в текущем году.

Отмечено, что личные доверительные отношения и постоянные контакты между главами государств играют ключевую роль в укреплении двусторонних связей.

"В этом плане прошлый год был очень плодотворным. Президент Азербайджана трижды посетил Узбекистан. Ключевым был государственный визит, который ознаменовался подписанием солидного пакета документов. Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, подписанная главами государств, вывела наши отношения на качественно новый уровень", - сказал Асадов.

Также отмечена важность визита Президента Шавката Мирзиеева в Азербайджан в марте текущего года для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

В настоящее время по линии правительств полным ходом идет подготовка к государственному визиту Президента Узбекистана в Азербайджан.

Предоставлена подробная информация о проводимых Азербайджаном масштабных работах по восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий.

В этом контексте выражена благодарность за инициативу Президента Узбекистана по строительству школы на 960 ученических мест в освобожденном от оккупации городе Физули.

Стороны констатировали важность заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном, которое состоялось 18 июля в Шуше. Выражена надежда на то, что решения, на которые удалось выйти по итогам заседания, будут способствовать укреплению азербайджано-узбекского взаимовыгодного сотрудничества.

Главы правительств дали положительную оценку торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами, выразили удовлетворение значительным ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти на 64 процента.

Стороны указали на хорошую динамику инвестиционного взаимодействия, отметили значимость подписания вчера в Шуше учредительных документов в связи с созданием Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда. Создание совместного Инвестфонда было оценено как дополнительный стимул для укрепления инвестиционного сотрудничества.

Узбекская сторона была подробно проинформирована о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане.

Главы правительств положительно оценили перспективы сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. В прошлом году общий объем грузоперевозок между двумя странами вырос более чем на 65 процентов. Особо подчеркнута значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Стороны также отметили развитие в положительном ключе промышленной кооперации, сотрудничества в сферах хлопководства и шелководства.

Подчеркнуто активное взаимодействие в энергетической сфере. В прошлом году между Азербайджаном и Узбекистаном подписана дорожная карта по сотрудничеству в энергетическом секторе.

Премьер-министры также указали на хорошие возможности, открывающиеся в сфере возобновляемых источников энергии, а также выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством в сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, образовательной, здравоохранительной и других областях.

Затем выступили сопредседатели Совместной межправительственной комиссии - министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов.