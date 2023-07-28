Чем чревато затягивание переговорного процесса для Армении?

С одной стороны, хаос и беззаконие сепаратистов в Ханкенди, с другой - беспочвенные заявления из Еревана и, наконец, следующий раунд встречи между лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе, наиболее центральной точке процесса.

Последняя встреча в Брюсселе привела к подтверждению решений, принятых на предыдущих. Однако, как уже упоминалось ранее, армянская сторона продолжает провокации и делать необоснованные заявления.

Несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил на последних встречах свое признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, после встречи армянские источники начали распространять информацию, опровергающую сказанное премьером.

Несмотря на все эти попытки, политика Пашиняна, основанная на двойных стандартах, не изменила позицию как Европейского союза, так и государств, близких к региону. Напротив, сам Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель подтвердил, что встреча прошла очень эффективно.

Украинский политический аналитик Виталий Кулик прокомментировал для Azernews недавнюю брюссельскую встречу и позицию Армении. По его словам, очень позитивно, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана и подтверждает это, несмотря на дезинформацию изнутри Армении. Однако эксперт считает, что признание армянского премьер-министра может быть недолговечным.

"Как всегда, это осторожный оптимизм, потому что это нечто окончательное, оформленное в виде формализованной позиции. Мы говорим о диалоге, но это постоянный процесс, требующий прямого участия лидеров стран. Подтверждение этого процесса и согласие сторон с Алмаатинской декларацией - это уже хорошо и важно. Армения вновь подтвердила территориальную целостность Азербайджана. Поэтому я считаю, что это формулировка "осторожного оптимизма", направленного на достижение окончательных закреплений соглашения. Это соответствует действительности".

Эксперт также затронул результаты встречи в Брюсселе. Он высказал оптимистичные прогнозы относительно результатов следующей встречи.

"Через одну или следующую будет какой-то окончательный результат. Будут движения в направлении нормализации отношений и формирования новой геополитической реальности на Южном Кавказе.

Кроме того, будет движение в сторону выхода из постоянного затянутого кризиса, который не позволяет развиваться и строить новые отношения во всем регионе. Я думаю, что в направлении, которым движется Армения по этому пути, она понимает сложность текущей ситуации для себя: Россия не является спонсором безопасности и должна покинуть этот регион, и у Армении нет альтернативы в переговорном процессе. Затягивание, отказ или попытки затянуть продолжение принятия решения ни к чему хорошему для Армении не приведут, а скорее приведут к внутренней политической нестабильности в этой стране", - добавил В. Кулик.

Украинский эксперт также затронул реакцию Запада на последнее заявление МИД России об разблокировке Лачинской дороги. По его мнению, такие заявления неэффективны с точки зрения Запада.

"Однако я думаю, что еще нет смысла наблюдать там какие-то радикальные действия. Потому что сейчас "мяч" на стороне Армении, и должны быть предприняты определенные действия, чтобы показать готовность к следующему шагу в диалоге. Только после этого можно говорить о транспортном коридоре (Зангезуре) и о новых миссиях по поддержке постконфликтового мира", - сказал Кулик.