Большое Возвращение, начавшееся с Агалы

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Народ Азербайджана в течение почти 30 лет встречал каждый год с тоской по Карабаху. Но после 44-дневной Отечественной войны этой тоске пришел конец. Вскоре после войны в Азербайджане начались интенсивные строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. В результате были достигнуты серьезные успехи в восстановлении региона.

Например, в кратчайшие сроки было построено "умное село" в селе Агалы Зангиланского района. Основу проекта была заложена Президентом Ильхамом Алиевым в апреле 2021 года.

Первый этап Великого Возвращения уже начался год назад. С 19 июля 2022 года в рамках возвращения в Агалы была переселена 41 семья.

На первом этапе было переселено примерно 200 человек.

Новое поселение выбрано с учетом современных технологий. В поселке было построено 200 экологических домов с полной изоляцией, четыре двухэтажных нежилых здания, 360-местная школа и 60-местный детский сад с использованием инновационных строительных материалов. На следующем этапе планируется построить еще 150 домов.

Кроме того, в поселке обеспечено энергоснабжение посредством альтернативных источников энергии.

Здесь также функционируют центр "Smart DOST", служба "ASAN", Azərpoçt, а также центр развития малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. В пилотной зоне, расположенной на большом поле, устанавливаются системы орошения. Предполагается орошение 157 гектаров земли с помощью этих систем. Также планируется строительство климатических станций на территории поселка.

Как видно, работы по возрождению Карабаха и Восточного Зангезура продолжаются согласно плану и проходят чутким наблюдением и контролем Президента Ильхама Алиева.

Приведенные выше высказывания главы государства также являются явным примером этого.

"Мы реализовали первый проект, представили его как жителям села Агалы, так и всему Азербайджану. Такие же планы у нас и на будущее. На первом этапе в каждом районе выбрано много сел, где работы будут проводиться в первую очередь. После этого по мере возвращения людей мы, конечно, восстановим и все остальные места. Разумеется, в первую очередь необходимо было утвердить генеральные планы больших городов. К примеру, были утверждены генеральные планы городов Агдам, Физули и Шуша, а вчера утвержден генеральный план Зангилана, и уже начались работы. Сейчас в Агдаме строятся жилые здания, в Физули идут подготовительные работы, а в Зангилане будут идти. То есть, это - большой процесс. Должен также сказать, что мы выполняем эту работу за счет государственного бюджета. Мы ни откуда не получали никакой помощи, никаких кредитов, никаких пожертвований или подарков, рассчитываем на свои силы, так же, как всегда жили и добивались успехов по своим силам", - в частности подчеркнул Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Агалы, состоявшейся 28 мая после церемонии открытия первого этапа проекта "Умное село" в Зангиланском районе.

Кроме того, за последние два с половиной года мы наблюдаем широкомасштабные строительные работы в освобожденных от оккупации Талыше и Суговшане.

Конечно, после каждой войны государство не может сразу добиться таких успехов. Ведь война приносит дополнительную нагрузку на экономику страны, и на компенсацию этой нагрузки требуется много времени. Однако в Азербайджане после войны мы видим иной сценарий. Восстановление освобожденных от оккупации территорий, успешная реализация программы Великого Возвращения - это яркие примеры политики, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым. Все это является явными показателями силы и могущества государства Азербайджан.