https://news.day.az/politics/1582466.html Азербайджан исключит ряд наказанных журналистов из черного списка - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО
Азербайджан исключит ряд наказанных журналистов из черного списка - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО
Принято заявление об исключении из черного списка некоторых представителей СМИ, незаконно посетивших территорию Азербайджанской Республики.
Как сообщает в среду Day.Az, данное заявление было принято сегодня по итогам совместного пресс-брифинга Министерства иностранных дел, Агентства развития медиа и Совета печати Азербайджанской Республики.
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