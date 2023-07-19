Азербайджан исключит ряд наказанных журналистов из черного списка

Принято заявление об исключении из черного списка некоторых представителей СМИ, незаконно посетивших территорию Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Day.Az, данное заявление было принято сегодня по итогам совместного пресс-брифинга Министерства иностранных дел, Агентства развития медиа и Совета печати Азербайджанской Республики.

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