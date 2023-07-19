Перед амнистированными иностранными журналистами будет поставлено требование

Перед представителями иностранных СМИ, исключенными из "черного списка", будет поставлено требование.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, пресс-секретарь Айхан Гаджизаде во время совместного пресс-брифинга Министерства иностранных дел, Агентства развития медиа и Совета печати Азербайджанской Республики.

"Перед ними будет поставлено требование, чтобы в следующих поездках они соблюдали законодательство Азербайджана", - добавил он.

Отметим, что сегодня по итогам совместного пресс-брифинга Министерства иностранных дел, Агентства развития медиа и Совета печати Азербайджанской Республики принято заявление об исключении из "черного списка" имен некоторых представителей зарубежных СМИ, незаконно посетивших территорию Азербайджанской Республики.