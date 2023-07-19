У армянских журналистов не возникнет проблем при посещении Азербайджана

Если у армянских журналистов возникнет желание посетить Азербайджан, у них не будет с этим проблем.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Совета печати Азербайджана Рашад Меджид во время совместного пресс-брифинга Министерства иностранных дел, Агентства развития медиа и Совета печати Азербайджанской Республики.

Отметим, что сегодня по итогам совместного пресс-брифинга Министерства иностранных дел, Агентства развития медиа и Совета печати Азербайджанской Республики принято заявление об исключении из "черного списка" имен некоторых представителей зарубежных СМИ, незаконно посетивших территорию Азербайджанской Республики.

Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, пресс-секретарь Айхан Гаджизаде отметил, что перед представителями иностранных СМИ, исключенными из "черного списка", будет поставлено требование соблюдать законодательство Азербайджана в следующих поездках.

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