https://news.day.az/politics/1582494.html Какие иностранные журналисты исключены из "черного списка"?
Какие иностранные журналисты исключены из "черного списка"?
Из "черного списка" Министерства иностранных дел Азербайджана исключены имена 58 иностранных журналистов, незаконно посещавших азербайджанские территории.
Как сообщает в среду Day.Az, с подробным списком имен этих 58 журналистов можно ознакомиться по ссылке.
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