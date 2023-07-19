Какие иностранные журналисты исключены из "черного списка"?

Из "черного списка" Министерства иностранных дел Азербайджана исключены имена 58 иностранных журналистов, незаконно посещавших азербайджанские территории.

Как сообщает в среду Day.Az, с подробным списком имен этих 58 журналистов можно ознакомиться по ссылке.