Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Миру давно уже ясно, что Эммануэль Макрон не является политической фигурой.

После окончания 30-летней оккупации азербайджанских земель, когда ряд государств и организаций пытаются тем или иным образом поддержать постконфликтный период и способствовать окончательному мирному соглашению, различные "решения" президента Франции стали привычными. Серьезная подрывная деятельность французских властей на примере Макрона проявляется сегодня во всей своей наготе.

Франция - сопредседатель выброшенной на свалку истории Минской группы ОБСЕ, запомнилась тем, что за последние 30 лет не предприняла никакой серьезной инициативы по урегулированию оставшегося уже в прошлом конфликта, наоборот, всячески содействовала сохранению "статуса-кво".

Если мы добавим азербайджанфобию к таким понятиям, как исламофобия, расизм, колониализм, которые составляют генетический код французского государства, мы можем связать это с именем Эммануэля Макрона. Ни для кого не секрет, что французское государство во главе с Эммануэлем Макроном, самым неудачливым президентом в истории Франции, фактически перешло в наступление на Азербайджан. Регулярно звучат необоснованные заявления против Азербайджана, принимаются документы, предпринимаются тем самым попытки продиктовать что-то Азербайджану. Но все французские политики, во главе с Макроном, прекрасно знают, что ни Азербайджанскому государству, ни азербайджанскому народу нельзя ничего диктовать.

Самое смешное, что как бы ни росла нынешняя подрывная деятельность Франции, которая представляет серьезную угрозу мирному процессу в целом, эта деятельность в виде бумеранга возвращается именно к самому Эмануэлю Макрону. Таким образом, имя самого никчемного и неумелого политика в истории Франции на этот раз оказалась упомянутой в тайной бизнес-сделке. А информация об этом распространилась в СМИ той страны, главой которой является Макрон.

Выяснилось, что компания Uber, пытавшаяся выйти на французский рынок, получила различные привилегии по секретному соглашению с Эммануэлем Макроном, занимавшим тогда пост министра экономики в кабинете Франсуа Олланда. Макрон упростил получение лицензии, необходимой компании из Кремниевой долины для оказания услуг такси, что привело к недобросовестной конкуренции на рынке в пользу Uber. Также выяснилось, что за счет этой секретной сделки американская компания вступила в недобросовестную конкуренцию с другими компаниями, занимавшимися деятельностью такси, игнорировала юридические требования и занималась агрессивным лоббированием в органах, принимающих общественные решения.

Расследование парламентского комитета началось после того, как шесть месяцев назад бывший лоббист Uber Мар Макганн просочил в британскую газету Guardian 124 тысячи внутренних документов, известных как "файлы Uber". В ходе расследования комитета, инициированного с целью выявления деятельности Uber во Франции в 2014-2017 годах, были допрошены два бывших премьер-министра - Бернар Казнёв и Мануэль Вальс, а также бывшие исполнительные директора Uber.

20 членов комитета одобрили отчет, но члены собственной партии Макрона и его союзники воздержались. Разоблачение тайных связей между Эммануэлем Макроном и Uber в очередной раз подорвало доверие к президенту Франции, поставив под сомнение всю его деятельность, которая с самого начала была никчемной.

"Файлы Uber", которые уже вызвали большой интерес в мировой прессе, могут послужить следующим ключом к определению политической идентичности Макрона. То, что президент Франции, еще будучи министром экономики, из-за тайных и тесных связей, установленных со службой такси "Uber", закрывал глаза на то, что эта компания расширяет сферу своего влияния, нарушая французское законодательство, на самом деле является довольно тяжелой и нежелательной ситуацией для лидера страны.

Эти факты еще раз подтверждают, что "мошенник" будет заниматься мошеннической деятельностью в любой сфере, и напрасно ожидать от него какой-либо справедливости и правильных решений. Так что нынешний президент Эммануэль Макрон, который в свое время занимал пост министра экономики, сегодня на этом посту остался таким же "типом", каким был ранее.